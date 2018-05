+++ RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO DALLA FONTE ALLA RIGA 9 +++ ROMA, 7 MAG - Oh, vita!, il 14/o album di Jovanotti, uscito lo scorso 1 dicembre per Universal Music, è certificato triplo disco di platino (150 mila copie). L'album raccoglie 14 canzoni prodotte da Rick Rubin e registrate tra villa Le rose e i leggendari Shangri La studios di Malibu. Oh, vita!, il singolo omonimo che ha anticipato il cd, è già platino e il tour Lorenzo Live 2018, dopo il debutto record con 12 date sold out a Milano e 10 date a Roma, debutta l'8 maggio (RPT 8 maggio) ad Acireale e dal 15 sarà per sei sere consecutive all'Arena di Verona già esaurita da mesi. Il tour chiuderà poi al Forum di Assago da dove è partito, con una festa finale di due date il 3 e 4 luglio. (ANSA).