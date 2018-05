Scurati,meglio il Campiello dello Strega

MILANO, 7 MAG - Presentazione milanese con polemica per il premio Campiello: protagonista lo scrittore Antonio Scurati, vincitore del riconoscimento per 'Il sopravvissuto' e due volte finalista allo Strega. "In Italia - ha esordito l'autore - esistono tre premi: il Viareggio, che è storico ma non muove una copia, lo Strega, che è in mano alle case editrici, che ormai sono una sola, e praticamente viene deciso un anno prima e il Campiello, assegnato da una giuria di letterati e da una di lettori: fate voi i calcoli - ha detto al pubblico riunito a Villa Necchi Campiglio - su quale sia il più prestigioso". Si è detto d'accordo con Scurati anche Philippe Daverio, decano della giuria del Campiello: "Io sono anche nello Strega e posso dirlo, sono cose diverse: essendoci ormai solo una casa editrice lo Strega è diventato quasi un premio aziendale". La finale del Campiello, il 15 settembre al Teatro La Fenice di Venezia, sarà presentata da Mia Ceran ed Enrico Bertolino e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5.