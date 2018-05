50 anni di musica per Dodi Battaglia

ROMA, 7 MAG - Dodi Battaglia festeggia le nozze d'oro con la musica: l'evento è in programma venerdì 1 giugno a Bellaria Igea Marina (Rimini) nel giorno del 67/o compleanno dell'artista. Il "Dodi Day - 50 anni in musica" sarà una grande festa aperta a tutti, un concerto pieno di sorprese per celebrare la vita artistica da chitarrista dei Pooh e interprete di tanti successi. Molti gli ospiti sul palco: tra i primi nomi ad accettare l'invito Stefano D'Orazio, Marco Masini, Gigi D'Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Enrico Ruggeri ma altri saranno annunciati nei prossimi giorni, probabilmente qualche altro ex collega dei Pooh.