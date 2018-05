Santoro, mi candido al cda Rai

ROMA, 7 MAG - "Manderò il mio curriculum a Camera e Senato per candidarmi al Cda Rai. Non ho nessuna speranza che mi scelgano, ma almeno li costringerò a scegliere una persona diversa da me che magari condividerà la mia idea. La mia è che qualunque cosa produca il servizio pubblico io devo sapere quanto costa". Lo annuncia Michele Santoro alla presentazione di 'M', in onda il 10 maggio su Rai3. E aggiunge: "Siccome voglio rompere un po' le scatole all'azienda per un po' cercherò di non collaborare con la Rai". Oltre ai costi delle produzioni, l'altro 'punto programmatico' annunciato da Santoro è che "il 40% della produzione del servizio pubblico deve andare a produttori indipendenti".