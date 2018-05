Avengers: Infinity War macina record

ROMA, 6 MAG - Nel secondo weekend di programmazione Avengers: Infinity War continua a dominare il box office in Nord America. La Walt Disney ha detto che il film ha incassato una cifra pari a 112.5 milioni nel weekend diventando il maggior incasso della storia nel secondo weekend dopo Star Wars: Il risveglio della forza con 149.2 milioni. A livello globale Avengers: Infinity War ha superato 1.2 miliardi di dollari di incasso diventando il primo film che è riuscito a raggiungere tale cifra in soli 11 giorni dall'uscita, e non è ancora uscito in Cina. A grande distanza il remake di Overboard, con 14.8 milioni e Tully con Charlize Theron, che ha incassato 3.2 milioni.