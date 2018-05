'Hai mai corso tra le nuvole?' di Cioce

ROMA, 6 MAG - A soli diciotto mesi dalla pubblicazione Hai mai corso tra le nuvole? (Edizioni Minerva) arriva alla terza ristampa. Un caso letterario più unico che raro in Italia per una raccolta "viva" e contemporanea di poesie. Inoltre il libro del giovane Lorenzo Cioce è 14esimo nella speciale classifica Ibs delle recensioni, il solo volume di Poesia a comparire tra i best-sellers premiati dalla critica dei lettori. Hai mai corso tra le nuvole? ha girato l'Italia e continuerà a farlo con oltre venti presentazioni all'attivo fra le quali: Roma, Napoli, Torino, Bari, Lecce, Genzano di Roma, Campobasso, Domodossola, Ravenna, Passignano sul Trasimeno (PG), Caffè Libro Possibile di Conversano (Ba), Festival delle Storie (Frosinone). In Slovenia la prima tappa all'estero per poi tornare in Italia: Reggio Emilia, Portici Alunni in libreria, Airasca (Torino). Il 23 maggio sarà a Viterbo e il 26 di nuovo a Napoli. Lorenzo Cioce, in rete ha segnato oltre 4.900 visualizzazioni del book trailer.