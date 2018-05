Inaugura Mir, numeri e business crescono

RIMINI, 6 MAG - Con numeri in crescita e al ritmo di un business sempre più internazionale, alla fiera di Rimini è stata inaugurata la terza edizione di Music Inside Rimini, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg): 110 aziende partecipanti, otto padiglioni, 12 palchi live. Al taglio del nastro, presente Palma Costi, assessore alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna, assieme all'assessore alla Scuola e ai Rapporti col territorio del Comune di Rimini Mattia Morolli e al presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni. "Le industrie culturali e creative, presenti al Mir - ha detto Costi - rappresentano un grande asset di sviluppo e di futura crescita. In regione contano 30.000 imprese e 70.000 lavoratori, e per loro stiamo costruendo nuovi spazi, perché rappresentano il futuro". "Se è vero che tre è il numero perfetto - ha aggiunto il presidente Cagnoni - questa edizione di Music Inside Rimini promette di riconfermare e superare il successo delle prime due.