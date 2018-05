Il Miracolo, incassa 2 premi in Francia

ROMA, 6 MAG - Il Miracolo di Niccolò Ammaniti si aggiudica, prima ancora del debutto in Tv, 2 dei 4 premi maggiori al SÉRIES MANIA, il prestigioso festival internazionale di serie Tv di Lille Hauts-de-France, dove la serie evento era in concorso nella competizione ufficiale delle migliori produzioni dal mondo. La giuria, presieduta da Chris Brancato e composta anche da Maria Feldman, dall'attrice, sceneggiatrice e regista tedesca Maria Schrader, dall'attore del teatro, del cinema e della tv francese Clovis Cornillac e da Pierre Lemaitre (scrittore e sceneggiatore), ha tributato alla serie originale Sky prodotta da Wildside, lo Special Jury Prize e il riconoscimento come miglior attore a Tommaso Ragno (Io e te, 1992, 1993), per la sua interpretazione nel ruolo di Marcello. Andrà in onda dall'8 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand. Dal 6 maggio, inoltre, i primi due episodi saranno disponibili per tutti i clienti extra di Sky da più di 3 anni su Sky On Demand