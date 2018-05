Scotti rivuole fiction, pronto produrla

DOGLIANI (CUNEO), 5 MAG - "Mi piacerebbe rifare la fiction 'Finalmente soli' con Maria Amelia Monti. Magari me la produco io visto che nessuno ci pensa". Gerry Scotti non nasconde questo sogno a tredici anni dall'ultima puntata della fiction. "Alla fine della mia carriera me lo posso regalare, magari mi pago poco", ha detto al Festival della Tv e dei nuovi media a Dogliani. "Il mercato delle sit com è particolare, se fosse stata in inglese l'avremmo venduta in tutto il mondo".