'Bologna estate' dura cinque mesi

BOLOGNA, 5 MAG - Bologna Estate, il cartellone degli eventi della stagione, si allarga: nel tempo, abbracciando un periodo di cinque mesi che va dalla metà di maggio alla metà di ottobre, e nello spazio cercando di coinvolgere non solo la periferia, ma l'intera città metropolitana, fino all'Appennino. Sono queste le principali novità del cartellone, che si è presentato con lo slogan 'Be here'e una comunicazione rinnovata. Ci sono 152 giorni di programmazione, in circa 200 luoghi diversi, con 2.300 eventi programmati, 184 rassegne e 29 itinerari, che coinvolgeranno anche musei e biblioteche. Fra le conferme c'è il cinema in piazza Maggiore. Appuntamento, il 12 giugno, con un concerto dello Stato Sociale. Fra le novità c'è l'investimento su piazza Verdi e la Montagnola, due zone considerate a rischio. In piazza Verdi sarà montato un palco per cinque mesi: si alterneranno musica (Paolo Fresu il 3 luglio) ma anche iniziative dedicate alla lettura, al lavoro e alla spiritualità, come il festival francescano.