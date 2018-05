TrentoFilmFestival: vince Senorita Maria

TRENTO, 5 MAG - "Senorita Maria, la falda de la montana", del regista colombiano Ruben Mendoza, ha vinto la Genziana d'Oro del 66/o Trento Film Festival. La pellicola racconta la storia di Miss Maria Luisa, una contadina transessuale che vive in un villaggio rurale sulle Ande conservatore e cattolico. Discriminata dalla nascita, dal grembo materno, Maria Luisa ha trovato nei segreti che detiene, nel suo amore per gli animali e le montagne, nel labirinto della sua fede, un modo di rapportarsi a un mondo che non ha fatto altro che disprezzarla. Malgrado abbia conosciuto tanto dolore, non c'è nulla abbastanza potente da esaurire le sue lacrime o cancellare il suo sorriso. La vittoria di questo film dedicato al mondo Lgbt giunge ad un mese dal Dolomiti Pride, in programma a Trento.