Le meraviglie del mare, sos ecologista

ROMA, 05 MAG - Tutti potranno immergersi nelle profondità degli oceani e scoprire i segreti delle creature che li abitano grazie alle coinvolgenti immagini de Le meraviglie del mare, documentario di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello, prodotto e narrato da Arnold Schwarzenegger, che sarà al cinema dal 17 maggio con M2 Pictures. Girato tra le isole Fiji e le Bahamas fino al Mar Mediterraneo lungo un percorso di 8mila miglia, il film racconta con riprese subacquee in 3D il viaggio del regista-esploratore Cousteau che si imbarca con i figli Celine e Fabien per raccontare la bellezza del mondo sommerso dei mari ma anche tutto ciò che li minaccia. Forte il messaggio ecologista del film, che esorta tutti a fare la propria parte per proteggere i mari. In Italia il film è sostenuto da Marevivo, Marina militare italiana e Sky con la campagna Un mare da salvare. Dall'8 al 10 maggio sono in programma attività di educazione ambientale con proiezione per le scuole ad Ancona, Roma, Mestre, Livorno e Genova.