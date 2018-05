Star Wars day, duelli laser al Mann

NAPOLI, 4 MAG - In occasione dello Star Wars day, il giorno della Forza 2018, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre la Mostra "MANN@HERO - Gli eroi del mito dall'antichità a Star Wars" da un'idea del direttore Paolo Giulierini. In esposizione oltre 60 opere provenienti dagli sconfinati depositi del museo e restaurati per l'occasione. E per la ricorrenza al grido di "May the Fourth be with You" sono arrivati al museo che custodisce i capolavori pompeiani anche circa 100 costuming di Star Wars riconosciuti dalla Lucasfilm, che hanno partecipato assieme ai fan napoletani e campani all' apertura della mostra. Esposte al pubblico statue e rilevi in marmo, bronzi, terrecotte, ma soprattutto splendidi affreschi come 'Ercole che strozza i serpenti' dalla Basilica di Ercolano e 'Eracle e Onfale' dalla casa pompeiana di Marco Lucrezio, tutti proposti in correlazione con gli eroi di Star Wars. Tra le opere da scoprire ed ancora mai esposte a Napoli, il bronzo di Eracle Epitrapezios, da Pompei.