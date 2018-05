Fresu a maratona musicale a Prato

PRATO, 4 MAG - Dal tramonto all'alba, a Prato si balla sulle melodie di Mediterraneo Downtown, festival dedicato al Mediterraneo. Tra i protagonisti della maratona musicale, in programma da domani sera fino alle 6 di domenica 6 maggio, anche Paolo Fresu che si esibirà alle 21 al Teatro Politeama pratese insieme a Trilok Gurtu e Omar Sosa, per uno speciale progetto in trio che combina elementi musicali tradizionali e moderni, provenienti da India, Italia e Cuba. A partire dalla stessa ora inizierà anche la serata di Dj set ai Cantieri Culturali Ex-macelli di Officina Giovani che vedrà in scena anche Shantel, produttore discografico, cantante e disc jockey tedesco. Alle 6 di domenica, nel Castello dell'Imperatore, si terrà il concerto del violinista siriano Alaa Arsheed e del chitarrista Isaac de Martin: un viaggio all'insegna della commistione tra culture, colori e suggestioni del mediterraneo, del jazz degli albori e dell'elettronica d'avanguardia.