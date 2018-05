Pausini ai Wind Music Awards poi il tour

ROMA, 4 MAG - Dopo aver debuttato con il suo nuovo album Fatti sentire nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia già certificato platino, Laura Pausini annuncia la sua partecipazione ai Wind Music Awards 2018, in programma dal 4 al 5 giungo all'Arena di Verona. Con oltre 70 milioni di dischi venduti Laura Pausini è la cantante italiana più amata nel mondo e parteciperà eccezionalmente ai prossimi Wind Music Awards. Pausini è anche l'artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti. Per quanto riguarda i tour, l'artista tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di una grande tournee che la porterà in tutto il mondo a partire dall'estate. A seguire, partirà per un tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina che terminerà a fine agosto.