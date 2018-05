Ultimo weekend mostra Gravity al Maxxi

ROMA, 4 MAG - Ultimo weekend per visitare la mostra Gravity, al Museo Maxxi a Roma. Immaginare l'Universo dopo Einstein, è un'idea nata dall'inedita collaborazione tra Maxxi, Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e curata da Luigia Lonardelli (Maxxi), Vincenzo Napolano (Infn) e Andrea Zanini (Asi). Inaugurata lo scorso 2 dicembre, la mostra ha riscosso un grande successo di pubblico, tanto che è stata prorogata di una settimana (sarà aperta fino a domenica 6 maggio). In 5 mesi la mostra è stata visitata da 110.000 persone, 6.125 studenti di tutta Italia e di tutte le età hanno partecipato ai 266 laboratori didattici e visite guidate, di cui 30 realizzate grazie al sostegno di Leonardo e 20 grazie a Enel, main partner della mostra. 2.500 persone hanno invece preso parte ai reading, alle proiezioni, agli eventi speciali e agli 8 incontri (con ingresso gratuito grazie a Enel) con scienziati, filosofi, artisti, astronauti, che hanno accompagnato la mostra per tutta la sua durata.