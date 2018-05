Sgarbi e Nugnes a Probiennale Venezia

MILANO, 4 MAG - Nel 1958 Ferrara gli dava i natali, nel 2018, Venezia sigilla il genio di Vittorio Sgarbi proprio nel giorno del suo compleanno. L'8 maggio è infatti la data scelta per il vernissage della mostra "Pro Biennale" dedicata all'arte moderna e al design. Assieme al manager della cultura e presidente di Spoleto Arte Salvo Nugnes, alle 16 il critico d'arte taglierà il nastro dell'esposizione alla quale saranno presenti il direttore di TGCom24 Paolo Liguori, Katia Ricciarelli, l'artista José Dalì (figlio di Salvador Dalì), Alberto D'Atanasio, direttore del museo Modigliani, lo chef Gianfranco Vissani, gli attori Pippo Franco e Beppe Convertini, il patron dell'Harry's Bar Arrigo Cipriani e Patrick Ray Pugliese di Striscia la Notizia. Nella conferenza "Voci di donne" Silvana Giacobini racconterà di personaggi illustri. Saranno lo Spoleto Pavilion in Calle dei Cerchieri e la Scuola Grande di San Teodoro in Campo San Salvador ad ospitare gli eventi che si svolgeranno in concomitanza con la Biennale di Architettura.