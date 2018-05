Salone Libro, oltre 500 eventi Off

TORINO, 5 MAG - Oltre cinquecento eventi in 250 luoghi di Torino e non solo. E' il Salone Off, il 'FuoriSalone' del Salone del Libro, che invade la città per "fertilizzare le periferie". Il programma, presentato oggi nella storica Sala da ballo Le Roi, realizzata dall'architetto Carlo Mollino, prevede appuntamenti in ospedali, carceri, scuole, fabbriche, giardini e persino nelle stazioni della metropolitana. Ad aprire la presentazione un omaggio a Fred Buscaglione, di cui la sala da ballo conserva ancora il famoso pianoforte rosa, con la canzone 'Eri piccola così'. "Anche noi siamo nati piccoli, e adesso non abbiamo più confinii", ha detto Marco Pautasso, vicedirettore del Salone del Libro che cura il Salone Off. L'edizione di quest'anno del Salone Off dedica particolare attenzione alla poesia, alla creatività e alla libertà di espressione. "Alternanza con Milano per il Salone del Libro? Lo ribadisco qui oggi: 'not in my name'", ha detto il direttore della buchmesse, Nicola Lagioia.