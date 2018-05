'Festa del Racconto' sul tema del corpo

CARPI (MODENA), 4 MAG - Torna la Festa del Racconto: la 13/a edizione si terrà dal 23 al 27 maggio a Carpi e nei comuni limitrofi di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Un'iniziativa originale nel panorama italiano dedicata a questa particolare forma di scrittura, che ruoterà attorno al tema 'Raccontare il corpo. Materia, pensiero, identità'. Ospiti, tra gli altri, Paolo Mieli, Gad Lerner, Beppe Severgnini, Federico Buffa, Francesco Piccolo, Concita De Gregorio, Daria Bignardi, la scrittrice spagnola Clara Sanchez e Kader Abdolah, uno dei più importanti scrittori di lingua olandese, perseguitato dal regime dello Scià e poi da quello di Khomeini, rifugiato politico in Olanda dal 1988. In programma 54 eventi e oltre 70 protagonisti sul tema del corpo, prendendo in considerazione, oltre alla fisicità, anche la psiche, l'io collettivo e individuale, il processo di costruzione dell'identità. Torna anche la rassegna 'I dialoghi del cortile', tra autori di narrativa italiana e tra editori ed esperti.