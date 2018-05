Torna il Roma Tre Film Festival

ROMA, 3 MAG - Dal 7 al 13 maggio torna al Teatro Palladium il Roma Tre Film Festival. Placido, Montaldo, Bellocchio e poi Giovanna Taviani, Claudio Sestieri, Wilma Labate, tutti nomi importanti del cinema italiano, per non parlare della nuova generazione come Bellino, Bertozzi e Aiello. Si parte lunedì 7 maggio alle 20.30 al Palladium con Il cratere di Luca Bellino e Silvia Luzi. Martedì 8 maggio, il DAMS dell'Università Roma Tre in aula 1 dedica un omaggio ai 50 anni del '68 con la proiezione di Teorema di Pier Paolo Pasolini cui seguirà una tavola rotonda a cura di Giacomo Martini con la partecipazione di Giacomo Marramao, Enrico Menduni, Stefania Parigi, Wilma Labate, Daniele Vicari, Simone Isola, Paola Dalla Torre, Vito Zagarrio. In serata, alle 20.30, incontro con Michele Placido. Mercoledì 9 maggio Giuliano Montaldo. La manifestazione si concluderà con la premiazione dei vincitori del Concorso Carta Bianca DAMS e l'assegnazione del premio del pubblico, con conseguente proiezione del corto vincitore.