Ciak per la storia di 'Rosa Tempesta'

ROMA, 3 MAG - Primo ciak per Rosa Tempesta, opera prima di Katja Colja, di cui è protagonista Lunetta Savino, nel cast assieme a Boris Cavazza, Simonetta Solder e Anita Kravos. Prodotto da Marica Stocchi e Daniele Di Gennaro per Minimum Fax Media e da Igor Pedicek per Casablanca, con Rai Cinema, Rosa Tempesta, il film è stato scritto dalla stessa regista, con Elisa Amoruso e Tania Pedroni, su soggetto della Colja e di Angelo Carbone. La storia è quella di una donna che dopo un enorme dolore riesce a trovare una nuova e miracolosa forza per prendersi cura di se stessa e di chi ama. In Rosa Tempesta si racconta il confine e il suo superamento: il confine tra le terre, tra le persone, tra le generazioni, tra mente e corpo, ragione e sentimento. Il film è realizzato con il supporto del Mibact, della Film Commission e del fondo audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e con il contributo di Eurimages.