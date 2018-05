Anche Cate Blanchett accusa Weinstein

NEW YORK, 3 MAG - Cate Blanchett si unisce al coro di #MeToo: anche con lei, ha confessato l'attrice australiana a Variety, l'ex boss di Miramax Harvey Weinstein si è comportato "in modo non appropriato". La star di Aviator, Carol e Shipping News - tutti film prodotti da Weinstein - ha risposto con un lapidario "sì" all'intervistatore che le chiedeva se Harvey avesse molestato anche lei. "Mi dava un brutto feeling. Mi diceva spesso: 'Non siamo amici'. E perché? Perché non facevo quello che mi chiedeva di fare". La Blanchett è stata una delle prime sostenitrici del movimento "Time's Up" a Hollywood, ma è la prima volta che parla esplicitamente del suo rapporto con Weinstein: "Purtroppo è tipico di certi uomini. Li voglio vedere sotto processo. Dobbiamo stabilire precedenti legali". Lo scandalo ha mandato in bancarotta gli studi Weinstein Company che sono stati venduti alla società di private equity Lantern Capital.