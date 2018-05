Hunziker, cambierò cliché su figli arte

MILANO, 3 MAG - "Speravo prima o poi di lavorare con Aury, ma non pensavo capitasse così presto, lei è bravissima e spero tanto di capovolgere i cliché sui figli d'arte, per i quali spesso è molto difficile dimostrare quello che valgono". Con qualche battibecco classico tra madre e figlia, Michelle Hunziker ha presentato a Milano il nuovo programma di Canale 5 'Vuoi scommettere?' che condurrà insieme alla primogenita Aurora nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Lo storico programma Rai, in onda negli anni '90 e condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, sarà anche il primo affidato interamente allo showgirl. Aurora, che oggi alla sua prima conferenza stampa è stata più volte corretta e ripresa affettuosamente dalla madre, la affiancherà nel ruolo di inviata. Il programma, che inizialmente era stato annunciato dal 7 maggio, andrà in onda dal 17 sempre in prima serata.