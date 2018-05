A Mantova il festival Trame Sonore

MILANO, 3 MAG - Salotti privati e cortili segreti aprono le porte alla musica da camera che, con il festival Trame Sonore, esce dai teatri e torna nei luoghi per cui veniva composta: i palazzi nobiliari. È una delle novità del festival organizzato da Officina OCM (insieme al Comune di Mantova e a Palazzo Ducale), presentato questa mattina alla Pinacoteca di Brera a Milano. In programma a Mantova dal 30 maggio al 3 giugno, la rassegna con i suoi 300 artisti provenienti da tutto il mondo e 200 concerti in cartellone è diventata un appuntamento fisso nel mondo concertistico europeo. Tra i musicisti d'eccezione anche Alexander Lonquich, il maestro Alfred Brendel, che aveva abbandonato i tasti del pianoforte già nel 2008 e suonerà nella città dei Gonzaga con una lezione-concerto, e la portoghese Maria Joao Pires, anche lei ritiratasi dalle scene tornerà al pianoforte proprio in occasione della kermesse.