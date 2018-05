Mariotti presidente onorario Rof

PESARO, 3 MAG - Gianfranco Mariotti è stato nominato presidente onorario del Rossini Opera Festival di Pesaro. L'Assemblea degli enti promotori, composta da Comune, Intesa Sanpaolo e Fondazione Scavolini, lo ha votato all'unanimità. Mariotti, ideatore del Rof nel 1980 e sovrintendente sino al 2017, è Presidente del Comitato Promotore delle Celebrazioni Rossiniane per il 150/o della morte del compositore. Autore di molteplici saggi e contributi letterari di argomento rossiniano, ma anche teatrale e umanistico, ha pubblicato nel 2014 per Ricordi il libro 'Suite della bellezza dimenticata'. "Abbiamo proposto il riconoscimento, previsto dal nuovo Statuto - ha detto il presidente del Rof Daniele Vimini - non solo per l'enorme riconoscenza a chi il Festival lo ha creato e portato ai livelli mondiali, ma anche perché siamo convinti che per guardare con serenità e forza al futuro della manifestazione, specie in anni così importanti, sia fondamentale operare con coraggio e innovazione, mantenendo saldi i punti di riferimento".