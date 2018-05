Libro e Dvd detenuta sul Coro Papageno

BOLOGNA, 3 MAG - Elisabetta era iscritta all'Università, ma la sua vita, ha preso un'altra piega. Così in un libro e un Dvd ('Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel Coro Papageno', acquistabile online), racconta le emozioni sue e dei suoi compagni detenuti della casa circondariale Dozza di Bologna e protagonisti del Progetto Papageno, condotto da Mozart14, associazione guidata da Alessandra Abbado, figlia del Maestro Claudio, specializzata in musicoterapia nelle carceri e negli ospedali. Il 26 maggio sarà l'unica data per ascoltare il Coro Papageno dal vivo all'interno della Casa circondariale Rocco d'Amato di Bologna, un complesso di voci composto da 40 detenuti, uomini e donne, caso particolarmente raro all'interno delle strutture detentive italiane. In via eccezionale, le autorità permetteranno l'ingresso dentro le mura carcerarie. Il repertorio va da brani classici a canti popolari di varie culture, a rappresentanza delle diverse provenienze geografiche dei detenuti coristi.