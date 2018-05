Museo Egizio, 187mln ricadute per Torino

TORINO, 2 MAG - Il Museo Egizio porta a Torino 187 milioni di euro l'anno, una ricaduta economica di rilievo che coinvolge molti settori. Lo sottolinea una ricerca del Centro Studi Silvia Santagata, che analizza la tipologia di visitatori e l'impatto economico sul territorio. Più di un intervistato su quattro indica proprio nella visita all'Egizio il motivo principale del suo viaggio a Torino, viaggio che porta ciascun turista a spendere circa 81 euro al giorno. Il 61,4% del pubblico arriva da altre regioni d'Italia, circa il 15% dall'estero. "Siamo orgogliosi per l'esito di questa indagine che consideriamo un punto di partenza per definire le future strategie e per affermare il ruolo del Museo Egizio sia in ambito scientifico sia turistico", commenta la presidente Evelina Christillin. "Dal 2015 il Museo ha deciso di porre la ricerca al centro - spiega il direttore Christian Greco - e, oggi, la bontà di questa scelta è confermata dai risultati di questa indagine. Investire in ricerca ha un'importanza fondamentale".