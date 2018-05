Clerici, lascio Prova del cuoco dal 1/6

ROMA, 2 MAG - L'annuncio ufficiale è la stessa Antonella Clerici a farlo in tv e poi su twitter: "L'unica cosa che mi sento di dire perché non mi piace essere ipocrita è che il primo giugno lascerò dopo 18 anni La prova del cuoco. E' una mia scelta - ha spiegato nel corso del cooking show chiacchierando con il cuoco affianco - quindi, non è colpa di nessuno. E' vero, adesso non ne parliamo più, ne riparleremo il primo giugno quando faremo una grande festa e vi racconterò tutto" e ancora: "Non è che muoio, continuo a fare un sacco di cose in televisione, ho tanti prime time da fare, ho tante cose da fare, ho la mia vita...". Tanti i messaggi di affetto e stima per la bionda conduttrice che ha postato un tweet all'1:39 del 2 maggio. "Grazie per tutto l'affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c'è un tempo x ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata".