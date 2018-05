In mostra caricature Bruna a Dogliani

TORINO, 2 MAG - Apre a Dogliani, nel museo archeologico Giuseppe Gabetti, la mostra 'Franco Bruna: Caricature dei famosi'. Organizzata dagli Amici del Museo Gabetti, col patrocinio del Comune di Dogliani e del mensile 'Dogliani e la sua Langa', aperta fino al 3 giugno, è tra gli appuntamenti del Festival della Tv e dei nuovi media. Bruna - scomparso nel 2014 - è stato uno dei più importanti caricaturisti italiani. Cominciò quasi per caso nel 1971 su consiglio dell'amico Giovanni Arpino, quando pubblicò la prima caricatura su Stampa Sera sull'incontro di boxe tra Cassius Clay e Joe Frazier. Da allora per quasi 40 anni, ha collaborato con pubblicazioni politiche, economiche, scientifiche, sportive e per l'infanzia: La Stampa, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, L'Espresso, Panorama, La Discussione, Il Corriere dei Ragazzi, Airone, Topolino, Ciak, Hurrà Juventus, Alè Toro. In mostra ci saranno caricature dedicate ai personaggi che hanno fatto la storia della politica, dello spettacolo e dello sport.