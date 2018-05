Premio Res Publica, ecco i vincitori

TORINO, 2 MAG - La prima edizione del Premio Res Publica, onlus Buon Governo e Senso Civico presieduta da Antonio Maria Costa, assegna i premi a Napoli99, per la sezione educazione, nel 25/o dalla sua nascita per il progetto La scuola adotta un monumento. La sezione arti va al regista canadese Peter Svatek per il lavoro pluripremiato nei festival cinematografici di tutto il mondo, The Theater of Life (Il Teatro della Vita). La sezione imprese vede vincitrice una realtà piemontese, nota in tutto il mondo quale esempio di impegno civico verso la collettività e per il benessere della persona, la Fondazione Ferrero. Ai premiati verrà consegnata una scultura "la circolarità del bene" realizzata per l'evento dall'artista Riccardo Cordero. La cerimonia di premiazione nell'ex Chiesa della Confraternita di Santa Croce in Mondovì (Cuneo), sabato 5 maggio alle ore 16. La premiazione sarà preceduta da una tavola rotonda 'Io non me ne frego'.