Clinton giallista con Patterson

NEW YORK, 30 APR - Bill Clinton si reinventa giallista: "Il Presidente è scomparso", con tanto di Casa Bianca in versione "by night" in copertina, è il titolo del primo thriller che l'ex numero uno degli Usa ha scritto a quattro mani con l'amico e scrittore James Patterson. A Dennis Quaid, che ha interpretato la parte dello stesso Clinton nel film tv del 2010 "The Special Relationship", la voce dell'edizione audio-libro, mentre si prepara una serie per il piccolo schermo di cui Showtime ha acquistato i diritti. Il volume uscirà il 4 giugno per Little Brown and Company che spera di farne il bestseller da spiaggia dell'estate 2018. Seguirà un book tour coast to coast. Nel 2019 la serie tv in otto puntate. Riserbo assoluto circonda al momento la trama, se non una prima indicazione che il romanzo si svolge "in tempo reale nell'arco di tre giorni" durante i quali dell'inquilino della Casa Bianca si perdono le tracce e l'America, "non solo Pennsylvania Avenue e Wall Street", è nel mirino di un attacco senza precedenti.