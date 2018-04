Montrucchio, torno con 4 mamme su Fox

ROMA, 30 APR - Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini da ben 15 anni e papà di 2 figli di 3 e 10 anni, torna a condurre per la seconda stagione 4 Mamme, il docu-reality in onda su FoxLife (canale 114 di Sky), in onda dal prossimo 2 maggio, in prima serata. Insieme all'attore e conduttore torinese, ci saranno anche Georgia Luzi e la tata Roberta Cavallo. L'attore e conduttore torinese, alla domanda ma lei che papà è risponde: "Credo presente. Anche se nessuno ti insegna il 'mestiere' di genitore, procediamo a tentativi. Come ha fatto a districarsi nei tre mesi che sua moglie Alessia è stata assente per partecipare all'Isola dei famosi? "Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto. Ho chiesto consiglio a tata Roberta". Nelle 8 nuove puntate la carovana di 4 Mamme girerà l'Italia da nord a sud. Una puntata dedicata ai papà girata ai castelli romani. Ogni storia è unica. Dalle madri iperprotettive alle permissive, perché la mamma perfetta non esiste