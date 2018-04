Sul set in Usa Captain Marvel

ROMA, 29 APR - Mentre Avengers: Infinity War, terzo capitolo della saga che riunisce tutti insieme i supereroi Marvel della formazione originale, si prepara a sbancare al botteghino, con un incasso stimato in 250 milioni di dollari nel primo week end americano, sono in corso a Los Angeles le riprese del nuovo film 'Captain Marvel' con protagonista il premio Oscar Brie Larson. Si gira nella Greater Los Angeles Area e a Fresno (California) oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans. Scritto e diretto dai registi-sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019. Mega sceneggiatura scritta da una squadra di numeri uno tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo); Nicole Perlman (l'imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia); Geneva Robertson -Dworet (Tomb Raider), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.