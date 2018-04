Piccole donne, arriva la miniserie Bbc

ROMA, 29 APR - Le 'Piccole donne' di Louisa May Alcott, il romanzo di formazione semi-autobiografico uscito 150 anni fa, nel 1868, ma ancora bestseller, la storia di quattro sorelle e delle scelte che devono affrontare per diventare adulte in un paese dilaniato dalla guerra di Secessione, tornano in tv. Dall'11 maggio, in esclusiva su Sky Uno HD, alle 21.25, arriva la miniserie in tre episodi prodotta da Bbc One, che vanta nel cast la 'signora in giallo' Angela Lansbury, l'Albus Silente della saga di Harry Potter, Michael Gambon, e Emily Watson. Accanto a loro, le giovanissime Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy nel ruolo delle figlie di casa March Meg, Jo, Beth e Amy. La regia è di Vanessa Caswill, mentre la sceneggiatura è firmata da Heidi Thomas. Emily Watson presta il volto alla madre delle ragazze, Marmee, che sogna per loro un "amore vero", mentre la mitica Angela Lansbury è la severa zia March e Michael Gambon interpreta l'amorevole vicino di casa March, Mr Laurence.