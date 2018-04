Far East Festival, vince film Corea Sud

UDINE, 29 APR - E' il film sudcoreano '1987: When the Day Comes' di Jang Joon-hwan il primo classificato tra le pellicole in concorso alla 20/a edizione del Far East Film Festival, che si è concluso il 28 aprile a Udine. L'opera sul gradino più alto del podio si è aggiudicata il Gelso d'Oro e il Gelso Nero, il riconoscimento degli accreditati Black Dragon. Al secondo posto 'One Cut of the Dead' del giapponese Ueda Shinichiro e al terzo ancora la Corea del Sud con 'The Battleship Island' di Ryoo Seung-wan. I web-giurati di MYmovies hanno scelto 'The Empty Hands' del regista di Hong Kong Chapman To. Sudcoreano, infine, anche 'Last Child' di Shin Dong-seok, al quale è stato attribuito il Gelso Bianco per la migliore opera prima, assegnato per la prima volta da una giuria internazionale formata dal produttore hongkonghese Albert Lee, dal produttore americano Peter Loehr e dallo sceneggiatore italiano Massimo Gaudioso.