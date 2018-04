Luca Vecchi, mio Babbo Natale da brivido

ROMA, 29 APR - Un Babbo Natale in nero giustiziere e vendicatore: è il protagonista da brivido interpretato da Giorgio Colangeli in A Christmas Carol, il film breve vincitore quest'anno di vari premi compreso il Nastro d'argento come migliore corto di fiction. Ne è ideatore e regista Luca Vecchi, meglio conosciuto come uno dei componenti, insieme a Luigi Di Capua e Matteo Corradini del trio di youtuber/ webstar/sceneggiatori/attori/autori The Pills. "Ora ho l'idea di trasformare A Christmas carol in un lungometraggio" ha spiegato all'ANSA Vecchi, che continua nel frattempo a macinare video e nuovi progetti con i The Pills. Tra i più recenti, i contributi per trasmissioni come Stracult, M di Michele Santoro e una nuova serie tv in cantiere, 'Ora o mai più'. Per il videomaker romano, che aveva già diretto il primo film scritto e interpretato dal trio, la commedia Sempre meglio che lavorare (2016) sarebbe l'esordio 'da solo' in lungometraggio: "Speriamo che i premi vinti mi aiutino a realizzarlo".