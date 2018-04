Vicari racconta Pippo Fava

BARI, 28 APR - Al Bif&st anteprima internazionale per Prima che la notte di Daniele Vicari, film tv con Fabrizio Gifuni nei panni del giornalista e intellettuale Pippo Fava ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1985. Un nuovo lavoro del regista di 'Diaz' e 'Velocità massima', ancora una volta nel segno dell'etica, che andrà in onda su Rai1 il 23 maggio, nella Giornata della legalità. Prima che la notte, prodotto da Rai Fiction e Iff e tratto dal libro omonimo scritto da Michele Gambino e Claudio Fava, racconta gli ultimi due anni della vita straordinaria dell'intellettuale catanese nel segno di un giornalismo "dalla schiena dritta" (così lo definisce Vicari). "In tutti i settori c'è gente che non si vende, e questo vale anche per i giornalisti. Molti di loro oggi sono sotto scorta e hanno sicuramente una vita difficile, ma l'Italia resta comunque al 45/o posto nella classifica annuale di Reporters sans Frontieres e questo vorrà dire qualcosa" dice a Bari Vicari.