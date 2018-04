Tutti in fila per recitare con Clooney

OLBIA, 28 APR - L'ultimo appuntamento con la gloria era fissato per le 8.30 davanti ai Reef Studios di Olbia, all'aeroporto di Venafiorita, dismesso negli anni '70. E' questo il set che George Clooney ha scelto per le riprese di "Comma 22", sei puntate di cui l'attore americano firma la supervisione alla regia e la produzione e di cui, soprattutto, sarà interprete insieme a Kyle Chandler - che ricoprirà il ruolo del protagonista, il colonnello Chathart -, a Christopher Abbott e a Hugh Laurie, per tutti il "Dr. House". In Gallura si reclutano le comparse. In tanti sono pronti a giocarsi la grande chance: due mesi di lavoro, dal 14 maggio al 21 luglio, per conto della produzione hollywoodiana. Alla prima chiamata avevano risposto in più di 500. Oggi la seconda possibilità, forse l'ultima, ha portato a Olbia ancora più persone. La piccola Beatrice, sei anni ancora da compiere, è troppo piccola per il cinema. I reclutatori di "Comma 22" l'hanno esclusa, ma il sogno cinematografico della famiglia prosegue.