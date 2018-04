Musica: Gabbani, video racconta un anno di live e emozioni

A un anno di distanza dall'uscita di 'Magellano', Francesco Gabbani ha pubblicato, sui suoi canali, 'Selfie del Selfie', un video celebrativo realizzato con immagini girate durante l'ultimo tour e contributi dei fan. Un omaggio alle oltre 140 mila persone che lo hanno seguito in tournée e il racconto di un anno di concerti e di emozioni. Il brano 'Selfie del Selfie', disponibile anche sulle principali piattaforme streaming e in digital download (http://smarturl.it/FG_SelfieDelSelfie), è la traccia fantasma di 'Magellano' che appare, dopo qualche minuto di silenzio, alla fine del disco. Gabbani sarà impegnato, a luglio e agosto, con #GABBALIVE18, un mini-tour estivo organizzato da International Music and Arts. Ecco le date confermate: 6 luglio Codroipo (UD), Villa Manin; 8 luglio Vigevano (PV), Cortile del Castello; 26 luglio Villafranca (VR), Castello Scaligero; 2 agosto Taormina, Teatro Antico; 11 agosto Marina di Castagneto Carducci (LI), MarinArena; 26 agosto Macerata (MC), Sferister