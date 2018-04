Netflix produrrà La casa di carta 3

ROMA, 28 APR - La prima novità è che ci sarà il capitolo 3 per La casa di carta, che si è rivelata la serie dell'anno Netflix e ha fatto registrare più abbonati tra i titoli non in lingua inglese in assoluto: racconta una rapina alla Zecca di Stato di Madrid, con il 'Professore' che è la mente del piano ed il reclutatore della squadra. Ma cosa c'entra Bella ciao in sottofondo, l'inno della Resistenza italiana al fascismo intonato in più di un'occasione? La casa di carta non è la storia di una rapina, ma di una rivoluzione? Nell'attesa la seconda stagione è già disponibile integralmente su Netflix. La serie, il cui titolo originale in lingua spagnola è La casa de papel, è nata dalla mente di Álex Pina ed è andata in onda in patria per la prima volta dal 2 maggio al 23 novembre 2017 in un'unica stagione. Acquisiti in seguito i diritti da Netflix, è stata fatta la scelta di dividerla in due parti, la seconda delle quali composta da 9 episodi. Ma su Netflix ci sarà anche la terza stagione, presumibilmente nel 2019.