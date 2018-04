Sfera Ebbasta show, da periferia a fama

MILANO, 28 APR - Tra coriandoli e champagne si è chiuso in trionfo il 27 aprile il primo dei tre sold out al Fabrique di Milano di Sfera Ebbasta. In un'ora e mezza la trapstar di Cinisello Balsamo canta della sua ascesa, dalla periferia alla fama di 'Rockstar', come titola il suo ultimo album. Da 'Tran Tran' alle super-hit 'Cupido' e 'Rockstar' il rapper è accompagnato da un dj, un chitarrista-tastierista e un batterista che arricchiscono i beat di Charlie Charles. Lo stesso produttore è salito sul palco in uno show ricco di interazioni come un lancio di sneaker che ha scatenato un piccolo tumulto nel nutrito e giovanissimo pubblico, o la partecipazione di DrefGold per un intermezzo e il duetto 'Sciroppo'. Tra featuring come 'Scooteroni' e brani crudi 'XDVR' e 'Ciny' sulla vita sotto i 'palazzoni', Sfera ripercorre la sua carriera e poetica in uno show in replica il 28 e 29 aprile.