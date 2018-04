Friscia, a 47 anni mi regalo programma

ROMA, 27 APR - Un compleanno all'insegna delle novità quello di Sergio Friscia, che spegne 47 candeline il 27 aprile: da lunedì 30 aprile accompagnerà il pubblico di Radio Dimensione Suono tra le 9 e le 12, insieme ad Anna Pettinelli, e a maggio sarà impegnato nelle riprese di "Free", film diretto da Fabrizio Maria Cortese. "La promozione nella fascia 9-12 di RDS, con Anna Pettinelli, regina della radio in Italia e cara amica, mi riempie di gioia - afferma -, insieme, un po' come il gatto e la volpe, ne combineremo delle belle. Dopo due anni travolgenti con i pazzi del morning show, sono pronto a vivere con grande energia questa nuova sfida, in una fascia oraria importante". Dalla seconda settimana di maggio Friscia tornerà anche sul set, a Gallipoli, per le riprese del film Free di Cortese: "E' una storia bellissima, divertente e profonda - racconta - nel cast tanti amici, come Antonio Catania, con il quale ho lavorato nel film L'Ora Legale, e Marco Marzocca. Il divertimento, sul set e sul grande schermo, è assicurato".