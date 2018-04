Phoenix, mio giustiziere bimbo abusato

ROMA, 27 APR - In look total black con sneakers, barba, capelli legati, sorridente, Joaquin Phoenix ha smentito la sua fama di personaggio difficile con la stampa, a Roma ("buongiorno, sono felice di essere tornato") insieme alla regista scozzese Lynne Ramsay per presentare A Beautiful Day, il dramma intriso d'azione che ha ricevuto l'anno scorso a Cannes i premi per la sceneggiatura e per il miglior attore. Nel film, da un racconto di Jonathan Ames, in sala dal 1 maggio in 100 copie con Europictures, Phoenix mescola rabbia e tenerezza nel ruolo di Joe, ex reduce perseguitato dagli incubi sulla guerra e sulle violenze subite da bambino. Divide il suo tempo tra il prendersi cura dell'anziana madre malata (Judith Roberts) e le sue azioni da giustiziere, liberando adolescenti finite nel giro della prostituzione. I criminali e i clienti che trova, li punisce a colpi di martello. Una nuova missione, ritrovare Nina (Ekaterina Samsonov), figlia 13enne di un senatore, proietta Joe in un'incontrollabile spirale di violenza.