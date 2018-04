Star Trek, per prima volta regista donna

NEW YORK, 27 APR - Rivoluzione Star Trek: per la prima volta nella sua storia arriva un regista donna. Lo scrive Variety secondo cui la Paramount ha scelto l'inglese S.J. Clarkson per il quarto film. L'indiscrezione è arrivata al CinemaCon di Las Vegas dove la casa di produzione ha annunciato che ha messo in cantiere un quarto film con, tra gli altri, l'australiano Chris Hemsworth, già in Star Trek del 2009 nel ruolo del padre di Chris Pine. La Clarkson ha già diretto con successo Jessica Jones, la serie tv statunitense sviluppata per Netflix e basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Quanto alla trama, tutto è ancora molto vago. Dopo aver rifiutato diverse proposte per rilanciare la serie tv, la Paramount ha cominciato a sviluppare i nuovi film dal 2009 con Star Trek, un prequel ambientato in una linea temporale alternativa in cui compaiono nuovi attori raffiguranti l'equipaggio originale della prima serie. Visto il successo, sono seguiti altri due film, Into Darkness - Star Trek e Star Trek Beyond.