Cinema, +20% presenze a Lovers

TORINO, 27 APR - Pubblico in aumento per il Lovers Film Festival, la rassegna cinematografica sui temi Lgbtqi più antica d'Europa che si è conclusa a Torino. La 33/esima edizione ha registrato in fatti un aumento del 20% di presenze, che sono passate dalle 18mila del 2017 alle 21.500 di quest'anno. E "per affiancare, tutelare e sostenere in modo concreto" la manifestazione si è costituito il gruppo Le amiche e gli amici del festival lgbt di Torino. La kermesse, spiegano gli organizzatori, "non è solo un festival di cinema, ma un evento culturale sociale della città, che si distingue per la sua apertura e lo spirito di condivisione intorno a importanti temi contemporanei". Il neogruppo, in sinergia con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, ha tra gli obiettivi quello di coinvolgere aziende e realtà del territorio "affinché ci mettano la faccia sostenendo un evento culturale basato sui diritti delle persone".