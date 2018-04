Zucchero in concerto ad Hyde Park Londra

ROMA, 27 APR - Il prossimo 8 luglio il "Il Wanted Events & Festivals tour 2018" di Zucchero farà tappa ad Hyde Park, a Londra, in occasione del British Summer Time, uno dei più importanti festival di tutto il Regno Unito. In chiusura del primo weekend di musica del festival, l'artista italiano sarà in concerto accanto ad artisti internazionali del calibro di Eric Clapton, Santana, Steve Winwood e altri.