Itinerario territorio "Capolavori '300"

SCHEGGINO (PERUGIA), 27 APR - Presentati a Scheggino gli itinerari territoriali alla scoperta dei "Capolavori del Trecento". Un percorso che partirà dal locale Spazio arte Valcasana e coinvolgerà Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, con l'obiettivo di ricreare un'identità culturale del territorio, oltre che creare un'occasione di vitalità per la Valnerina e la Valle umbra. Gli itinerari territoriali sono parte integrante della mostra che si terrà dal 24 giugno al 4 novembre 2018 a Spoleto, Montefalco e Trevi. Ventinove i Comuni coinvolti in quattro regioni, di cui 19 in Umbria, con 72 chiese e circa 125 tra opere e cicli pittorici. Interessata tutta la Valnerina, ma anche il Folignate e lo Spoletino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, alcune zone del Ternano e poi la provincia di Macerata, il Reatino, L'Aquila e il suo circondario.