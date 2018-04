Kengo Kuma ad Arte Sella

TRENTO, 27 APR - L'archistar giapponese Kengo Kuma, che sta realizzando il nuovo stadio olimpico di Tokyo 2020, sarà protagonista ad Arte Sella, esposizione permanente dedicata all'Art in Nature, con la sua nuova opera Kodama, "lo spirito dell'albero". Si tratta di una sorta di sfera definita da un unico elemento in larice massello locale, che si incastra come un rompicapo giapponese, come un grande gioco per bambini, per esaltare il rapporto fra natura ed architettura. Il luogo scelto per inaugurare l'opera, domenica 6 maggio, è Villa Strobele e il suo giardino. A Malga Costa Kengo Kuma terrà poi una lectio magistralis. Kodama è sviluppata in sinergia tra il Kengo Kuma Lab della Tokyo University, il Politecnico di Milano e d3wood per gli aspetti di modellazione digitale, prototipazione e test, e con Ri-Legno per gli aspetti di ottimizzazione costruttiva e taglio automatico Cnc. Questa "natura geometrizzata" rispecchia pienamente la teoria della "particellizzazione" tanto cara a Kuma.