Nuovo singolo di Amedeo Minghi in radio

ROMA, 27 APR - Il nuovo singolo di Amedeo Minghi, "Tutto il tempo" è da oggi 27 aprile, in rotazione in radio, sulle piattaforme digitali e nei negozi online. Il brano anticipa l'uscita di un doppio live di prossima pubblicazione (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni). Cosa possiamo fare noi se non affidarci al tempo, che è in grado, con le sue distanze e con i suoi ingranaggi, di farci prendere consapevolezza su ciò che resta del sentimento? La canzone racchiude il dramma, la tensione emotiva di una storia d'amore che naufraga al cospetto del tradimento. Alla base c'è l'esortazione a una comunicazione vera, leale, dopo tanti dubbi e incertezze. "Una canzone matura, tagliente, perché dell'amore coglie le sue declinazioni più profonde - sottolinea Minghi- Le relazioni non sono facili da gestire, si complicano fra meccanismi di difesa e rimozioni. Abbiamo tutti bisogno di chiarezza; alla base di una relazione che fallisce c'è innanzitutto la comunicazione, oltre al sentimento".