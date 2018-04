Bolaffi, all'incanto tela Pasinelli

TORINO, 11 APR - La grande scena mitologica dipinta nella seconda metà del Seicento da Lorenzo Pasinelli, aggiudicata a 60 mila euro, è il top lot dell'asta Arredi, dipinti e oggetti d'arte svoltasi l'11 aprile da Bolaffi a Torino. Ad avere attirato l'interesse dei collezionisti del mondo sono stati i lotti più rari e curiosi, soprattutto quelli con una storia particolare o appartenuti a personaggi celebri. Come il candelabro in argento donato nel 1941 dall'allora ministro degli Esteri Galeazzo Ciano al suo omologo giapponese Josuke Matsuoka (20.700 euro), o il cassettone piemontese del Settecento di Gustavo Rol, eclettico antiquario torinese considerato il più grande sensitivo del secolo scorso. Tra i risultati migliori dell'asta anche quelli del dipinto ottocentesco di Antonio Zona, una scena ambientata nella laguna di Venezia (18.750 euro), e per la sezione dedicata all'arte orientale il vaso Meiping (Cina, XIX-XX secolo) dipinto con rami di pino, bambù e fiori di pruno in rosso rame e blu cobalto (32.500 euro).